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Судно «Всеволод Бобров» отработало этап заводских ходовых испытаний в районе Финского залива

Андрей Аркадьев
17:15 12.04.2021
Была проверена работа кранового оборудования, буксирных устройств, средств связи и навигации, работа двигательной установки.
Судно «Всеволод Бобров» отработало этап заводских ходовых испытаний в районе Финского залива
© Фото: Минобороны России
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Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» успешно отработало  очередной этап заводских ходовых испытаний в назначенном районе Финского залива. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В ходе испытаний проверена работа кранового оборудования, буксирных устройств, средств связи и навигации, работа двигательной установки. После испытаний, которые проходили в ледовой обстановке и перед следующим этапом ходовых испытаний судно пройдет плановый короткий доковый осмотр донно-забортных систем корпуса на предприятии «Северная верфь».

Ранее в ходе второго этапа заводских ходовых испытаний «Всеволод Бобров» успешно отработал четырехчасовую испытательную буксировку судна равного с собой водоизмещения в районе Финского залива. Об этом было  доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании, где рассматривались вопросы испытаний новых кораблей и судов, построенных для ВМФ.

Ходовые испытания в Балтийском море продлятся около месяца. На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В ее задачи входит проверка главной энергетической установки, других систем и механизмов, испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря. Планируется, что в апреле месяце сдаточная команда и экипаж судна должны перейти к государственным испытаниям.

«Всеволод Бобров» - второе судно проекта 23120, построенное на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Головное судно «Эльбрус» вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 году «Эльбрус» совершил 175-дневное кругосветное плавание в составе российских кораблей во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

По результатам эксплуатации головного судна, проект 23 120 доработан. В частности, увеличен функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23 120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва (01.12.1922 - 01.07.1979), единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной страны и в том, и в другом виде спорта.

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