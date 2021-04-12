Эксперт рассказал о способах обмана дачников при покупке семян

При покупке семян или саженцев на дачный участок россияне могут с большой долей вероятности стать жертвой обмана и приобрести не тот сорт растения. Зачастую это происходит при покупках в интернете или рынках. Об этом рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«Нормальный человек купит просто в питомнике - это практически гарантия качества. Все остальное - большая лотерея. Мы проводили мониторинг на рынках - стопроцентный фальсификат! Либо ненадлежащее качество, либо не тот сорт, либо все вместе. Так что любой рынок, любой развал, это гарантия, что вы купите не то», - рассказал Туманов.

Также эксперт отметил, что нужные семена можно приобрести в сетевых супермаркетах. Их владельцы стараются не закупаться у производителей «откровенного фальсификата».