В Рязани столкнулись сразу 12 автомобилей

В Рязани произошло ДТП с участием сразу 12 автомобилей. Инцидент случился в понедельник, 12 апреля, в 14.30. Как сообщили в региональном отделении МВД, по предварительным данным, водитель, управлявший маршрутный автобусом, совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Polo на улице Каширина, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства.

В результате инцидента пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок. Пятеро из них были госпитализированы.

На месте массовой аварии сотрудники полиции ведут работу, устанавливаются причины происшествия