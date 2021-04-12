Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» Серафима Холина

Актриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в фильме «Бриллиантовая рука», скончалась на 98-году жизни. О причинах смерти не сообщается.

Тело Холиной в собственной квартире в Москве обнаружила ее дочь, которая также проживала там. Об этом сообщает «Пятый канал».

Именно персонаж Холиной произнесла в фильме ставшую крылатой фразу «Брюки превращаются в элегантные шорты». Также Холина известна как актриса дубляжа - ее голосом на русском языке говорил Софи Лорен, Рейчел Робертс, Клод Жансак и многие другие.