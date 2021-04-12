Специалисты предупредили о нашествии комаров

Летом в России ожидается рост популяции комаров. Причина такого роста насекомых - снежная зима и теплая весна. Об этом рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский.

К атакам комары будут готовы уже в мае. Чтобы избежать укусов от комаров, стоит пользоваться репеллентами и искать площадки с проветриванием.

Помешать такому росту насекомых поможет только сухое лето, тогда им негде будет разводиться и их численность упадет к середине лета.

Ученый отметил, что комары могут быть переносчиками COVID-19. Но в результате исследований было установлено, что вирус гибнет в течение суток, передает «360».

На данный момент ученые пытаются создать генно-модифицированных комаров, которые могут стать альтернативой распылению инсектицидов. Обычные комары тоже приносят пользу. Они борются с теми насекомыми, которые являются переносчиками опасных вирусов.