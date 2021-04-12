Пуски ракет и стрекот автопушек: расчеты ПВО Балтфлота поразили воздушные цели под Астраханью

Соединение ПВО Балтфлота провело тактические учения на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Боевая стрельба велась из зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». В ходе учений расчетам удалось уничтожить три десятка условных воздушных целей и пяти ракет-мишеней «Колорит», «Армавир», а также мишеней другого типа.

В ходе учений была смоделирована обстановка реального боя, в ходе которого условный противник применял весь комплекс средств воздушно-космического нападения.

Помимо самих стрельб по воздушным целям, подразделения противовоздушной обороны отработали марш в позиционный район, где и следовало, по замыслу учений, применить противовоздушное оружие.

Все высотные, маловысотные и баллистические цели, передвигавшиеся во всем диапазоне скоростей, были уничтожены. В учениях принимало участие более 200 человек и 30 единиц техники.