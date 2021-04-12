Спорт КДК РФ проверит скандированные кричалки «Спартака» в адрес футболиста Гилерме Кира Карон Матч состоялся в воскресенье в Черкизово и завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. © Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press Читайте нас на: Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза будет рассматривать скандирование оскорбительных кричалок болельщиками «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме. «Делегат матча "Локомотив" - "Спартак" зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Маринато Гилерме со стороны болельщиков "Спартака". Данный эпизод будет рассмотрен на заседании КДК РФС во вторник», - передает РИА Новости слова Смертина. Матч состоялся в воскресенье в Черкизово и завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика