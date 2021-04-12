Лавров: Киев ведет войну против собственного народа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Киев, под воздействием «поощрений», осуществил нападение на жителей Донбасса. Об этом глава внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции после переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

«Киев после "Революции достоинства" нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали. Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможность поставок того или иного военного оборудования», - цитирует слова министра РИА Новости.

Ранее Лавров выразил разочарование реакцией Запада на наращивание украинской военной инфраструктуры в Донбассе. Глава МИД РФ считает, что «нормандский формат» нужен Зеленскому и его партнерам исключительно для сохранении санкций против России.