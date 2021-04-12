Расчеты ракетных комплексов «Бастион» отработали развертывание на побережье Балтики

В ходе выполнения мероприятий итоговой проверки за Зимний период обучения расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели тренировку по развертыванию на побережье Балтийского моря.

По сигналу учебной тревоги дежурный дивизион подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» оперативно вышел из места постоянной дислокации, совершил марш в район развертывания и занял позиции на побережье Калининградской области. С помощью радиотехнических средств ракетчики произвели поиск условных целей в Балтийском море и выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям.

Во время тренировки экипажи комплексов сдали нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций. Также была отработана тактика применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

К отработке задач было привлечено порядка 50 военнослужащих и около 10 единиц автомобильной и специальной техники. В начале апреля, в рамках проведения планового учения группировки разнородных сил Балтийского флота, расчеты ракетных комплексов «Бастион» отработали задачи по уничтожению отряда боевых кораблей условного противника.