Скорость и брызги: в суровых условиях под Челябинском определилась лучшая команда ЦВО по «Танковому биатлону»

В Челябинской области завершились промежуточные этапы конкурса «Танковый биатлон». Лучшие экипажи Центрального военного округа боролись за право выступить на Международных армейских играх.

На огневом рубеже стрельба велась из пушки, а также зенитного и спаренного пулеметов. Расположение целей экипажам заранее было неизвестно - а стрелять приходилось в том числе и на ходу. Любой промах - это штрафной круг и лишние 500 метров.

Что же касается трассы, то это условия оказались суровыми. Это были пять километров титанических усилий. Накануне шли дожди полигон стал в принципе труднопроходимым. А еще масса всевозможных препятствий. Косогоры, противотанковые рвы, где-то танки шли чуть ли не под 90 градусов или в дыму при нулевой видимости. В общем, прошли буквально и огонь и водные преграды.

В результате лучшей стала команда 90-й танковой дивизии. Она практически на полчаса оторвалась от ближайших соперников.