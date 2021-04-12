Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях

Людям, которые были подвержены операциям по трансплантации костного мозга, не желательно летать на самолетах в срок от двух до шести месяцев, поскольку их организм находится в иммуносупрессорном состоянии. Как объяснил «Звезде» хирург-онколог Иван Карасев, это значит, что у таких пациентов очень высок риск подхватить инфекцию.

«Далее по опасности для полетов на самолетах следует "тромбоцитопения" - то есть снижение количества тромбоцитов, которое чаще всего происходит на фоне полихимиотерапии. То есть если тромбоциты находятся на уровне ниже 80, от перелетов желательно воздержаться от перелетов», - заметил врач.

Что касается хирургических вмешательств в принципе - то тут все зависит от сложности операций. В среднем, специалист не рекомендует летать после выписки из больницы около двух недель. При лапароскопических, то есть небольших операциях, этот срок составляет от пяти до семи дней, а операциях по поводу новообразований органов зрения - от двух до шести недель.

«Помимо этого не рекомендуется летать людям с анемией, то есть нехваткой гемоглобина ниже 80, потому что эритроциты переносят кислород в крови, а у данных пациентов во время перелета может быть удушье или нехватка кислорода, а это для них - нежелательно», - поясняет Иван Карасев.

Что касается операций, после которых летать на самолетах не опасно, то тут хирург-онколог назвал удаление лимфоузлов или операции по поводу рака молочной железы. При таких хирургических вмешательствах перелеты не противопоказаны.