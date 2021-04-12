Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях

Валентина Пескова
14:27 12.04.2021
Как предупредил хирург-онколог, после некоторых операций нужно воздержаться от перелетов  в течение от двух до шести месяцев.
Врач рассказал, каким пациентам опасно летать на самолетах при онкологических заболеваниях
© Фото: Максим Анкин, РИА Новости
Читайте нас на:

Людям, которые были подвержены операциям по трансплантации костного мозга, не желательно летать на самолетах в срок от двух до шести месяцев, поскольку их организм находится в иммуносупрессорном состоянии. Как объяснил «Звезде» хирург-онколог Иван Карасев, это значит, что у таких пациентов очень высок риск подхватить инфекцию.

«Далее по опасности для полетов на самолетах следует "тромбоцитопения" - то есть снижение количества тромбоцитов, которое чаще всего происходит на фоне полихимиотерапии. То есть если тромбоциты находятся на уровне ниже 80, от перелетов желательно воздержаться от перелетов», - заметил врач.

Что касается хирургических вмешательств в принципе - то тут все зависит от сложности операций. В среднем, специалист не рекомендует летать после выписки из больницы около двух недель. При лапароскопических, то есть небольших операциях, этот срок составляет от пяти до семи дней, а операциях по поводу новообразований органов зрения - от двух до шести недель.

«Помимо этого не рекомендуется летать людям с анемией, то есть нехваткой гемоглобина ниже 80, потому что эритроциты переносят кислород в крови, а у данных пациентов во время перелета может быть удушье или нехватка кислорода, а это для них - нежелательно», - поясняет Иван Карасев.

Что касается операций, после которых летать на самолетах не опасно, то тут хирург-онколог назвал удаление лимфоузлов или операции по поводу рака молочной железы. При таких хирургических вмешательствах перелеты не противопоказаны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:00 В стране и мире
Видео
Кадры с коптера на месте возгорания на «Невской мануфактуре»
13:34 В стране и мире
Путин посетит парк покорителей космоса в Саратовской области
11:55 ОПК
Подводный «Страж»: в России скрестили субмарину и патрульный корабль
10:23 В стране и мире
Видео
«Я обыкновенный русский человек»: каким был первый космонавт планеты Юрий Гагарин
09:43 В стране и мире
Видео
Мы - первые: Россия отмечает День космонавтики
Популярное
Популярное
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Видео
Не просто «мохнатый слон»: палеонтолог представил, каким может быть клонированный мамонт
Видео
Сезон шашлыков: эксперт рассказал, где нельзя разжигать мангалы
«При перегрузках 5G подумал, что не выдержу»: космонавт Лазуткин о первом полете к звездам и ощущениях при старте и приземлении
Видео
«Новый вход в метро»: в Москве возле подъезда жилого дома провалился асфальт
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.