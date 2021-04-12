«Искандеры» и «Арматы» прогрохотали по Подмосковью, тренируясь к главному Параду Победы

Грохот бронетехники и шум авиационных двигателей сотрясают сейчас подмосковный полигон Алабино. Там проходит совместная тренировка парадных расчетов, экипажей самолетов и наземной техники, которые 9 Мая примут участие в торжествах на Красной площади.

Перспективная бронетехника представлена танками на платформе «Армата». Современная - Т-72, Т-80 и Т-90. Задействованы боевые машины пехоты, в том числе новейшие БМП «Курганец».

В тренировке участвуют грозные «Искандеры», самоходные гаубицы «Мста-С», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Всего в составе парадных колонн по главной площади страны пройдут порядка 190 образцов техники.