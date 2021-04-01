Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным

В правительстве РФ приняли решение не ограничивать срок въезда в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» 1 апреля, как это было заявлено раньше, а сделать его бессрочным. Об этом говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

В число стран, граждане которых могут въехать в Россию по нему, теперь входит также и Киргизия. Приложение «Путешествуй без COVID-19», которое необходимо установить на мобильный телефон, было специально запущено в феврале для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии.

Планирующим поездку в страны ЕАЭС (в Армению, Белоруссию и РФ, а теперь и Киргизию) гражданам, необходимо скачать его на смартфон, после чего выбрать вид транспорта и страну, куда планируется прибыть, пишет РИА Новости.

После регистрации пользователь путем сообщения от приложения информируется о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, а также получает список верифицированных лабораторий, где есть возможность для записи на прием в лабораторию для сдачи тестов.