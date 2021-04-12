В «Интер РАО» опровергли информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Прибалтику
В компании подчеркнули, что из Калининградской области поставки не прекращались.
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Российская энергетическая компания «Интер РАО» опровергла появившуюся информацию о прекращении поставок электроэнергии в Прибалтику. Об этом заявили в компании.
«Из Калининградской области поставки не прекращались», - передает ТАСС со ссылкой на компанию.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Латвия без разъяснения причин приостановила коммерческий импорт из России на двое суток - 8 и 11 апреля. Это связывают с испытаниями по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки надежности государственной энергосистемы.