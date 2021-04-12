Мишустин рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком и думал о космической отрасли

Глава кабинета министров Михаил Мишустин в детстве вместе со многими другими мальчишками мечтал стать летчиком и работать в космической отрасли - быть космонавтом. Он также высоко оценил полученное им инженерное образование, подчеркнув, что оно ему в дальнейшем сильно помогло.

Как рассказал премьер-министр РФ во посещения МАИ в День космонавтики, в беседе со студентами и аспирантами авиакосмических вузов, полученное им инженерное образование в дальнейшем ему очень сильно помогло. В 1989 году Мишустин окончил Московский станкоинструментальный институт, а в 1992 году - аспирантуру того же вуза

«В детстве я жил в летном городке, и отец моего друга работал руководителем комплекса авиационных тренажеров. В свободное время мы приходили, учились и мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно, я помню, мы все, мальчишки, мечтали заниматься так или иначе космической отраслью», - рассказал премьер.

Михаил Мишустин учился на специалиста в проектировании и эксплуатации систем автоматизированного проектирования. По его словам, это была серьезная школа и тяжелая специальность: так, срок обучения там составлял 6,5 лет, а затем - еще три года аспирантуры. В завершение беседы премьер-министр пожелал студентам хорошо сдать предстоящую сессию.