Подводный «Страж»: в России скрестили субмарину и патрульный корабль

Центральное конструкторское бюро «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) представило ныряющий патрульный корабль «Страж». Проект предназначен для зарубежных заказчиков, сообщает пресс-служба предприятия.

Данный корабль можно использовать как на воде, как обычный патрульный катер, так и на глубине - как подлодку. «Страж» способен выполнять различные задачи - от многодневного патрулирования до спасательных операций и ведения разведки, а также как исследовательское судно.

Как сообщают в пресс-службе, внешне и по характеристикам «Страж» напоминает подводные лодки Военно-морского флота СССР проекта 613, построенные еще в 1950-х годах.

Водоизмещение корабля составляет порядка тысячи тонн, длина - от 60 до 70 метров в зависимости от комплектации, экипаж - до 42 человек. При желании его можно оснастить торпедным вооружением, небольшими управляемыми ракетами и артиллерийской установкой малого калибра, а также разместить на корабле шлюпки для досмотровых групп и беспилотник.