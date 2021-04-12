На ТЭЦ в Барнауле рухнула часть дымовой трубы

В Барнауле на теплоэлектростанции ТЭЦ-2 частично обрушилась дымовая труба. Авария произошла 11 апреля вечером, после чего часть потребителей на время переключили на резервное питание.

«Мы приносим свои извинения за временные неудобства и делаем все возможное, чтобы их минимизировать», - сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Как указано в паблике СГК, при переводе на резервные схемы теплоснабжения - от Барнаульской ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной - у жителей центральной части города Потока и поселков Восточный и ВРЗ может произойти некоторое снижение параметров теплоснабжения.

Никто из сотрудников станции не пострадал. По данным прокуратуры Алтайского края, которая начала проверку по факту случившего, Барнаульская ТЭЦ-2, обеспечивает поставку тепловой энергии и горячей воды 103 образовательным и 23 медицинским учреждениям, 555 административным зданиям, жителям 220 частных и 2186 многоквартирных домов.