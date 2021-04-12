«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос

В 60-е годы прошлого века, в период жесткого противостояния Советского Союза и Соединенных Штатов, в корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» создали серию орбитальных станций «Алмаз». Под руководством конструктора Владимира Челомея таким образом решалась задача ведения фото- и радиоразведки и управления наземными военными средствами с орбиты. Разработки были долгое время строго засекречены, но с недавних пор информация о них открылась для широкого круга интересующихся.

Одним из самых закрытых от посторонних элементов «Алмаза» была скорострельная 23-миллиметровая авиационная пушка «Щит-1», установленная на носу станции. По воспоминаниям участников испытаний, выпуская автоматическую очередь в ходе тестов на Земле она издавала невероятный грохот и имела сильную отдачу. О том, как она повела себя в космосе, рассказал в студии программы «Сегодня утром» автор и ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров.

Он подчеркнул, что испытания были единственным случаем в истории человечества, когда в космосе произвели натуральные стрельбы. В беседе с коллегами-ведущими Егоров перечислил, какие наиважнейшие задачи необходимо было решить конструкторам для успеха данного предприятия.

Главные задачи, которые встали перед советскими разработчиками - стрельба в вакууме и значительная отдача орудия, которая в безвоздушном пространстве могла привести к неконтролируемым последствиям.

«Для того, чтобы сдвинуть в космосе небольшую станцию, достаточно усилия в 200 грамм. Представьте, вы палите из пушки, а в ответ станция улетает. Была выпущена целая пулеметная лента, значит, нужна была система компенсации, пропорциональной количеству выстрелов», - пояснил Егоров.

Он также отметил, что выстрели проводились и полностью контролировались при этом с Земли. Целью выступил списанный советский спутник.

«И это в 1975 году! Мы дистанционно в космосе стреляли из орудия - никто до сих пор этого ни разу не повторил», - заявил ведущий.

Премьера посвященного «Алмазу» нового выпуска «Военной приемки» состоится на «Звезде» в воскресенье, 18 апреля, в 09.55. Лазерные пушки и спутники-истребители, пистолеты-бластеры и космолеты на ядерном топливе - все это не фантастика, а объекты, созданные отечественным ВПК. Только в «Военной приемке» космическая станция «Алмаз» впервые за много лет оживет, а в кресло командира сядет единственный доживший до наших дней офицер, который летал на ней в космическое пространство.