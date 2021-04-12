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ЦНИИ «Буревестник» отгрузил Минобороны партию погрузчиков 2И55-02

Андрей Аркадьев
10:58 12.04.2021
Комплекс позволяет решать широкий круг транспортно-логистических задач.
ЦНИИ «Буревестник» отгрузил Минобороны партию погрузчиков 2И55-02
© Фото: УВЗ
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АО «ЦНИИ «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод» в составе Ростеха) отгрузил партию мобильных погрузочных комплексов 2И55-02. Автомобили повышенной проходимости получили армейские тыловики в рамках гособоронзаказа, сообщает пресс-служба УВЗ.

Предназначен для самых жестких условий эксплуатации и достаточно тяжелых грузов. МПК 2И55-02 был принят в 2009 году на снабжение Вооруженных Сил РФ. Эксплуатационная производительность погрузчика составляет 30 тонн груза в час. Работать в таком режиме машина может как на складских терминалах, так и в полевых условиях.

Погрузчик оснащен краноманипуляторной установкой. В состав комплекса входят собирающий конвейер, многоцелевая коммунально-строительная машина, а также комплект средств малой механизации и комплект грузозахватных приспособлений.

© УВЗ
© УВЗ
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