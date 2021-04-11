Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Защитный купол столицы: как зенитные расчеты С-400 прикрывают небо над Москвой

Максим Гриценко
Анна Назайкина
09:58 11.04.2021
Сегодня, 11 апреля, профессиональный праздник отмечают войска ПВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сегодня, 11 апреля, профессиональный праздник отмечают войска ПВО.
Сегодня в России отмечается День войск противоздушной обороны. Защитный купол над столицей держат и расчеты зенитного ракетного полка системы С-400 «Триумф». Это - первое кольцо обороны столицы, полк входит в состав Первой армии ПВО-ПРО особого назначения.

С-400 способен поражать все известные авиационные средства, БПЛА, истребители пятого поколения с технологией стелс. Любую цель со скоростью 5 км в секунду.

В Подмосковье по учебной тревоге поднят зенитный ракетный полк 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения. Зенитчики провели тренировки вблизи места несения постоянного боевого дежурства. Однако в этом году расчеты полка отправятся в Ашулук, где придет их черед провести учения с практическими пусками ракет. На приведение пусковых в боевую готовность даются считанные секунды.

У зенитного ракетного полка системы ЗРС С-400 место дислокации, которое нельзя найти ни на одной карте. У него особая роль - под его прикрытием находится Москва. Это так называемое первое кольцо обороны столицы.

«Безусловно,грозное оружие, по сравнению с аналогичными образцами зарубежных стран имеет более качественные показатели во всех своих параметрах, то есть способность бороться с любыми целями»,- сказал «Звезде» ВРИО командира полка Павел Разумов.

Ракеты различного назначения способны уничтожать боеголовки МБР, вне зоны видимости своих локаторов они переходят в активный режим самонаведения.

Командир дивизиона Денис Двояшов, выпускник Ярославского зенитно-ракетного училища, в войсках ПВО больше двух десятков лет. Нес боевое дежурство в Сирии. Его полк специального назначения в 2007 году первым в стране переоснастили комплексами С-400. Офицер уверен, что «Триумфы» надежно защищают небо Москвы.

«В любую секунду личный состав готов отразить нападение воздушного противника», - заявил командир Двояшов.

С-400 сейчас прикрывают небо России на самых важных направлениях - от Калининграда до Камчатки, от Арктики до Крыма. В войсках ПВО ждут еще более мощные комплексы нового поколения. С-500 способен уничтожать низкоорбитальные спутники. Речь идет о первой системе противокосмической обороны, не имеющей аналогов в мире.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.