Защитный купол столицы: как зенитные расчеты С-400 прикрывают небо над Москвой

Сегодня, 11 апреля, профессиональный праздник отмечают войска ПВО.

Сегодня в России отмечается День войск противоздушной обороны. Защитный купол над столицей держат и расчеты зенитного ракетного полка системы С-400 «Триумф». Это - первое кольцо обороны столицы, полк входит в состав Первой армии ПВО-ПРО особого назначения.

С-400 способен поражать все известные авиационные средства, БПЛА, истребители пятого поколения с технологией стелс. Любую цель со скоростью 5 км в секунду.

В Подмосковье по учебной тревоге поднят зенитный ракетный полк 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения. Зенитчики провели тренировки вблизи места несения постоянного боевого дежурства. Однако в этом году расчеты полка отправятся в Ашулук, где придет их черед провести учения с практическими пусками ракет. На приведение пусковых в боевую готовность даются считанные секунды.

У зенитного ракетного полка системы ЗРС С-400 место дислокации, которое нельзя найти ни на одной карте. У него особая роль - под его прикрытием находится Москва. Это так называемое первое кольцо обороны столицы.

«Безусловно,грозное оружие, по сравнению с аналогичными образцами зарубежных стран имеет более качественные показатели во всех своих параметрах, то есть способность бороться с любыми целями»,- сказал «Звезде» ВРИО командира полка Павел Разумов.

Ракеты различного назначения способны уничтожать боеголовки МБР, вне зоны видимости своих локаторов они переходят в активный режим самонаведения.

Командир дивизиона Денис Двояшов, выпускник Ярославского зенитно-ракетного училища, в войсках ПВО больше двух десятков лет. Нес боевое дежурство в Сирии. Его полк специального назначения в 2007 году первым в стране переоснастили комплексами С-400. Офицер уверен, что «Триумфы» надежно защищают небо Москвы.

«В любую секунду личный состав готов отразить нападение воздушного противника», - заявил командир Двояшов.

С-400 сейчас прикрывают небо России на самых важных направлениях - от Калининграда до Камчатки, от Арктики до Крыма. В войсках ПВО ждут еще более мощные комплексы нового поколения. С-500 способен уничтожать низкоорбитальные спутники. Речь идет о первой системе противокосмической обороны, не имеющей аналогов в мире.