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Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше»

Виктория Ивашечкина
09:48 11.04.2021
По словам мэра, когда первая часть горожан переселится в стартовые дома, рядом с ними будут снесены старые дома.
Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше»
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вторая волна реновации в столице будет «круче и больше», чем первая.

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну», - отметил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Это, по словам Собянина, случится, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома, рядом будут снесены старые дома. А на этих площадках будет уже вторая волна.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о всероссийской реновации. При этом правом принимать решение о реновации будут наделены высшие исполнительные органы субъектов России.

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