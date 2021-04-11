Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вторая волна реновации в столице будет «круче и больше», чем первая.

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить и потом уже переходить на вторую волну», - отметил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Это, по словам Собянина, случится, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома, рядом будут снесены старые дома. А на этих площадках будет уже вторая волна.

В конце прошлого года Госдума приняла закон о всероссийской реновации. При этом правом принимать решение о реновации будут наделены высшие исполнительные органы субъектов России.