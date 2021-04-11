Космонавт рассказал, что произойдет с шаттлом при отклонении от курса

Летавший в 2002 году на американском многоразовом транспортном космическом корабле Endeavour летчик-космонавт РФ, начальник управления центра подготовки космонавтов и герой Российской Федерации Валерий Корзун рассказал программе «Военная приемка» о мерах, которые США могут предпринять при возникновении нештатной ситуации с шаттлом. По его словам, если Endeavour отклонился бы от назначенного курса и полетел по опасной траектории, шаттл могли взорвать, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских на земле.

«Дело в том, что у них курсируют корабли, потому что выведение шаттла идет в сторону океана, у них военно-морские силы курсируют в этих краях, которые готовы к спасанию экипажа. Если шаттл стартует, и пойдет по какой-то причине в сторону густонаселенных районов Соединенных Штатов, то есть специальная группа, которая осуществляет подрыв шаттла. Подрыв. Это необходимо, потому что лучше рисковать там жизнью семи человек, чем если шаттл рухнет на какой-нибудь Орландо, где произойдет очень многое», - объяснил Корзун.

В отличие от американских космических кораблей, на российских «Союзах МС-10» существует система аварийного спасения (САС), шестое поколение этой системы использовалось при инциденте с ракетой «Союз» в 2018 году. Создателями отечественной САС являются сотрудники машиностроительного конструкторского бюро «Искра».