Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Космонавт рассказал, что произойдет с шаттлом при отклонении от курса

Владимир Расходчиков
10:39 11.04.2021
По словам летчика-космонавта Валерия Корзуна, у американцев нет спасательных систем космонавтов наподобие российских, поэтому их меры предосторожности могут повлечь гибель самих космонавтов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: NASA, Kim Shiflett
Читайте нас на:

Летавший в 2002 году на американском многоразовом транспортном космическом корабле Endeavour летчик-космонавт РФ, начальник управления центра подготовки космонавтов и герой Российской Федерации Валерий Корзун рассказал программе «Военная приемка» о мерах, которые США могут предпринять при возникновении нештатной ситуации с шаттлом. По его словам, если Endeavour отклонился бы от назначенного курса и полетел по опасной траектории, шаттл могли взорвать, чтобы предотвратить жертвы среди гражданских на земле.

«Дело в том, что у них курсируют корабли, потому что выведение шаттла идет в сторону океана, у них военно-морские силы курсируют в этих краях, которые готовы к спасанию экипажа. Если шаттл стартует, и пойдет по какой-то причине в сторону густонаселенных районов Соединенных Штатов, то есть специальная группа, которая осуществляет подрыв шаттла. Подрыв. Это необходимо, потому что лучше рисковать там жизнью семи человек, чем если шаттл рухнет на какой-нибудь Орландо, где произойдет очень многое», - объяснил Корзун.

В отличие от американских космических кораблей, на российских «Союзах МС-10» существует система аварийного спасения (САС), шестое поколение этой системы использовалось при инциденте с ракетой «Союз» в 2018 году. Создателями отечественной САС являются сотрудники машиностроительного конструкторского бюро «Искра».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:30 В стране и мире
Видео
Новый виток конфликта: что происходит на линии соприкосновения в Донбассе
10:39 Эксклюзив
Видео
Космонавт рассказал, что произойдет с шаттлом при отклонении от курса
09:48 В стране и мире
Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше»
08:46 В стране и мире
СМИ: инцидент в распределительной электросети произошел на ядерном объекте в Иране
06:40 В стране и мире
Россиянам напомнили о возможности досрочного выхода на пенсию
Популярное
Популярное
Видео
«Только резать»: специалист объяснил, как спасают космонавта без сознания
Названа привычка, сокращающая жизнь на 28 лет
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.