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Член поисково-спасательной группы рассказал о поведении российского и американского космонавтов при аварии на «Союзе»

Владимир Расходчиков
10:37 11.04.2021
Начальник управления центра подготовки космонавтов рассказал о состоянии и чувствах космонавтов, попавших в ЧП с ракетой «Союз» в 2018 году.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», случившаяся 11 октября 2018 года через две минуты после старта с космодрома Байконур в Казахстане, произошла из-за неправильного отделения одной из боковых ступеней. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал летчик-космонавт РФ, начальник управления центра подготовки космонавтов и герой Российской Федерации Валерий Корзун.

«Происходит нештатное отделение первой ступени, которая состоит из четырех боковых ступеней таких конусообразных, и одна из ступеней отделилась нештатно. Ну, из-за технической неполадки. И при отделении она ударила по второй ступени, по топливному баку. Естественно, началась флуктуация ракеты, тряска, вытекло топливо, и сразу сформировала автоматика ракетоносителя аварийную ситуацию. Происходит автоматическое срабатывание системы аварийного спасения корабля», - заявил космонавт.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Тайлер Хейг остались живы благодаря системе аварийного спасения (САС), по словам Валерия Корзуна, экипаж пережил сильные перегрузки.

«Ну, это было характерно. Шел видеосигнал, начались такие броски, колебания, тряска. Ну, и сакраментальная фраза Алексея: “Как быстро мы прилетели”», - рассказал герой РФ.

По воспоминаниям старшего инструктора поисково-спасательной группы (ЦВО) Юрия Кириченко, который одним из первых прибыл на место приземления САС, особенно был напуган американский астронавт Тайлер Хейг. Также Кириченко отметил, что космонавты приземлились не под самым удачным углом и им было очень неудобно находиться внутри модуля.

«Им очень неудобно было висеть в своих подвесных ремнях, он лежал не так, плохо лежал. Астронавт сидел, ну только так однозначно отвечал на вопросы. Но видно, что в шоке он был, не так, как наш», - пояснил член поисково-спасательной группы.

Валерий Корзун считает, что испуг астронавта связан с тем, что в кораблях производства США не существует подобных систем спасения экипажа. Причем если корабль начнет терпеть крушение на высоте более чем 10 км - экипаж будет скорее всего обречен.

«У них нет специальных систем аварийного спасения, у них нет катапультных кресел и так далее. В случае аварии экипаж до высоты 10 километров может покинуть шаттл по специальной такой штанге, которая выдвигается с парашютом. Ну как прыгают люди из вертолета, из самолета», - объяснил летчик-космонавт.

Представители NASA вручили военнослужащим Центрального военного округа благодарности за проведение операции по поиску и спасению экипажа космического корабля «Союз МС-10», которая состоялась 11 октября в Казахстане. Члены американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства поблагодарили военнослужащих «За выдающуюся поддержку в случае непредвиденных обстоятельств и поддержку экипажа».

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