Охота на ракетоносцы: названы два пути США для потенциального противодействия подлодкам РФ в Арктике

Легкая истерика Пентагона, сопровождавшая всплытие трех подводных лодок России в Арктике, понятна: американцы помнят, как семь лет назад во время учений, по легенде которых отражали удар условной страны «Узиры», под которой можно было понимать Россию, получили от нее разрушительный ракетный залп, причем самым сильным оказался нанесенный из Северного Ледовитого океана. Выводы, сделанные по итогу учений, были неутешительны - воевать с «Узирой» они пока не готовы.

На сегодняшний день Вашингтон видит для себя два пути по противодействию российским подлодкам в Арктике: создание в Канаде и на Аляске дополнительной северной системы ПРО и постройка новых современных субмарин для охоты на российские ракетоносцы.

«Соединенные Штаты на сегодняшний день занялись модернизацией системы предупреждения о ракетном нападении, системы, которая позволяла бы отслеживать пуски ракет в арктических регионах Канады и на Аляске», - рассказал программе «Специальный репортаж» военный эксперт Дмитрий Летовкин.

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