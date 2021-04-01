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«Уверенный прием»: под Петербургом выбирают лучших связистов ЗВО

Алексей Курильченко
19:23 01.04.2021
Военнослужащие продемонстрируют свои навыки установки и использования современных комплексов связи.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Агалатово в Ленинградской области стартовал отборочный этап международного конкурса среди подразделений связи «Уверенный прием». В ходе конкурса расчеты войск Западного военного округа должны продемонстрировать свои навыки установки комплексов связи и передачи данных.

Также военные связисты отработают отражение атак диверсионно-разведывательных групп, работу в индивидуальных средствах защиты в условиях применения противником оружия массового поражения и выполнят нормативы по огневой подготовке с применением штатного оружия.

Для участия в конкурсе прибыли связисты Балтийского флота, танковой армии из Московской области, общевойсковой армии из Воронежской области, а также общевойсковой армии и Ленинградской армии ВВС и ПВО.

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