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В правоохранительных органах рассказали, что чаще всего воруют в магазинах Москвы

Анна Назайкина
08:04 11.04.2021
В комплекте с недорогим алкоголем воры из магазинов часто забирают сыр, колбасу, рыбу, сливочное масло и плитки шоколада.
В правоохранительных органах рассказали, что чаще всего воруют в магазинах Москвы
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Наиболее часто в магазинах Москвы воруют водку и коньяк стоимостью до 600 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Заявления о краже в магазинах поступают в полицию ежедневно. Чаще всего сообщают о пропаже алкогольной продукции, в частности, водки и коньяка стоимостью до 600 рублей. Реже воруют вино, шампанское и виски, при этом цена на эти товары иногда достигает даже более 250 тыс. рублей и выше», - говорится в сообщении.

Как было отмечено, в пару к недорогому алкоголю злоумышленники часто воруют сыр, колбасу, рыбу и шоколад.

«Воруют не только продукты и алкоголь. Регулярно заявляется о пропажах с витрин магазинов антиперспирантов, шампуня, дезодорантов-спрей, в парфюмерных магазинах недосчитываются различных средств для лица и кремов, декоративной косметики, парфюмерной воды различных брендов», - рассказал источник агенства.

Уточняется, что средняя стоимость украденных товаров составляет не более 20 тысяч рублей, однако встречаются исключения.

Среди электроники, по информации правоохранительных органов, в столице с наибольшей частотностью воруют чехлы для мобильных устройств, смартфоны, видеорегистраторы, зарядные устройства, эпиляторы, часы.

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