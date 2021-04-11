В правоохранительных органах рассказали, что чаще всего воруют в магазинах Москвы

Наиболее часто в магазинах Москвы воруют водку и коньяк стоимостью до 600 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Заявления о краже в магазинах поступают в полицию ежедневно. Чаще всего сообщают о пропаже алкогольной продукции, в частности, водки и коньяка стоимостью до 600 рублей. Реже воруют вино, шампанское и виски, при этом цена на эти товары иногда достигает даже более 250 тыс. рублей и выше», - говорится в сообщении.

Как было отмечено, в пару к недорогому алкоголю злоумышленники часто воруют сыр, колбасу, рыбу и шоколад.

«Воруют не только продукты и алкоголь. Регулярно заявляется о пропажах с витрин магазинов антиперспирантов, шампуня, дезодорантов-спрей, в парфюмерных магазинах недосчитываются различных средств для лица и кремов, декоративной косметики, парфюмерной воды различных брендов», - рассказал источник агенства.

Уточняется, что средняя стоимость украденных товаров составляет не более 20 тысяч рублей, однако встречаются исключения.

Среди электроники, по информации правоохранительных органов, в столице с наибольшей частотностью воруют чехлы для мобильных устройств, смартфоны, видеорегистраторы, зарядные устройства, эпиляторы, часы.