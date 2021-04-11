Ученый рассказал, чем грозит сброс воды с аварийной «Фукусимы-1» в океан

Из-за слива воды с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в океан может начаться накопление радиоактивных изотопов в организмах морских обитателей, а впоследствии и людей, которые будут употреблять такие морепродукты. Об этом рассказал РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков.

«Если воду сольют в тех местах, где морские воды хорошо перемешиваются, повышение фона будет малозаметно, но если ее сольют в тех местах, где течение идет к нашему побережью, то изотопы попадут в рыбу – у нее они накапливаются в костях, мясе. Люди по всей нашей стране будут ее употреблять, и мы можем заметить на себе следы этого», - объяснил он.

Как утверждает Раков, воду с АЭС никак нельзя очистить полностью от радиоактивного загрязнения.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Японии планируется утилизация воды с аварийной атомной станции посредством ее слива ее в океан после того, как ее очистят. Предполагается, что сброс воды может начаться в 2023 году.