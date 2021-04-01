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Артефакты Великой Отечественной и архивные материалы: в Петербурге стартовала передвижная выставка РГО

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
18:16 01.04.2021
Посетителям предлагают даже почитать дневники первопроходцев. Особое место на выставке у артефактов, поднятых со дна в местах боев Великой Отечественной. Самый главный - бронекатер БК-31.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Петербурге выставили Золотой фонд Русского географического общества. В Доме офицеров можно увидеть архивные документы, карты, фотоснимки. Их сделали во время экспедиций известные путешественники - исследователи Урала, Сибири, Дальнего Востока и полярных территорий.

Посетителям предлагают даже почитать дневники первопроходцев. Особое место на выставке у артефактов, поднятых со дна в местах боев Великой Отечественной. Самый главный - бронекатер БК-31. 

На борту бронекатера, буквально изрешеченного немецкими снарядами, исследователи обнаружили вот такие деревянные чопики, выточенные вручную. С помощью них команда пыталась ликвидировать многочисленные пробоины.

Кроме этого, на борту были найдены личные вещи защитников Сталинграда. Вот, например, ложка и бритва матроса Гайдышева, он погиб 10 октября 1942 года. В тот самый день, когда немецкая артиллерия уничтожила катер БК-31.

Выставка передвижная. Она объедет более 20 городов страны.

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