Артефакты Великой Отечественной и архивные материалы: в Петербурге стартовала передвижная выставка РГО

В Петербурге выставили Золотой фонд Русского географического общества. В Доме офицеров можно увидеть архивные документы, карты, фотоснимки. Их сделали во время экспедиций известные путешественники - исследователи Урала, Сибири, Дальнего Востока и полярных территорий.

Посетителям предлагают даже почитать дневники первопроходцев. Особое место на выставке у артефактов, поднятых со дна в местах боев Великой Отечественной. Самый главный - бронекатер БК-31.

На борту бронекатера, буквально изрешеченного немецкими снарядами, исследователи обнаружили вот такие деревянные чопики, выточенные вручную. С помощью них команда пыталась ликвидировать многочисленные пробоины.

Кроме этого, на борту были найдены личные вещи защитников Сталинграда. Вот, например, ложка и бритва матроса Гайдышева, он погиб 10 октября 1942 года. В тот самый день, когда немецкая артиллерия уничтожила катер БК-31.

Выставка передвижная. Она объедет более 20 городов страны.