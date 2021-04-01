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Вулканы не утихают: Пакая подобрался к жилым домам в Гватемале, а Этна бушует в Италии - видео

Валентина Пескова
18:28 01.04.2021
В Гватемале для жителей одного из сел, где лава заливается прямо в их жилища, готовы временные центры для эвакуации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Amazing Aerial, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Массовая эвакуация проводится в Гватемале, где извергается вулкан Пакая. Раскаленная лава уже уничтожила посевы авокадо, кукурузы и кофе, а также сельскохозяйственные постройки. Однако теперь ситуация стала еще серьезнее - огненные потоки вплотную подошли к жилым домам и продолжают движение дальше со скоростью примерно 100 метров в день.

Власти уже приготовили для селян временные центры эвакуации. Лава стекает вниз с горы и не собирается останавливаться.

Гид в Гватемале Александр Правдивый специально для «Звезды» прислал кадры, на которых ему удалось подойти очень близко к раскаленному потоку.

«Позади меня - вулкан Пакая, и он прямо рвет и мечет. Нам повезло снять эти необычные кадры, а вот местным жителям повезло не очень, поскольку завтра им, возможно, придется эвакуироваться из своих поселков», - рассказал экскурсовод.

В Италии в то же время не утихает и крупнейший вулкан Европы Этна. Из-за нового извержения - уже 17-го по счету с середины февраля - власти закрыли аэропорт Катании. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Минувшей ночью кратер на юго-восточном склоне Этны выбросил горящую лаву, пепел и камни. Огненные фонтаны и потоки были видны с расстояния в несколько километров. Здание аэропорта Катании из-за активности вулкана закрывают регулярно, однако для жителей окрестных населенных пунктов, по словам ученых, опасности нет. Но подходить к подножию Этны все же не рекомендуется - сейчас это опасно и запрещено.

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