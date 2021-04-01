На заре отечественного спецназа: рассекреченные документы ФСБ пролили свет на становление ОСНАЗа

Сегодня 100 лет со дня создания первого российского Отряда особого назначения. ОСНАЗ - прообраз современного спецназа. На заре становления Советского Союза он выполнял важнейшие задачи, которые помогали крепнуть молодому государству. Сегодня в честь знаковой даты ФСБ рассекретила исторические документы, в которых содержится информация о методиках подготовки будущих спецназовцев и их успешных операциях.

Эти документы были засекречены ровно 100 лет. В них - все о службе и жизни красноармейцев первого Отряда особого назначения ВЧК-ОГПУ. ОСНАЗ называют предтечей всего советского и российского спецназа. Батальон был сформирован 1 апреля 1921 года. Главная задача - обеспечение безопасности членов советского правительства.

«Охрана правительственных зданий, деятелей правительства, съездов. Важнейшие электростанции», - прокомментировал задачи ОСНАЗа историк спецслужб Владимир Макаров.

В условиях Гражданской войны обеспечить безопасность правительства и важнейших объектов - задача архисложная. Дзержинский надеется только на проверенных людей. Это одна из его записок командиру Отряда особого назначения.

Первоначально ОСНАЗ состоял из трех пехотных рот, кавалерийского эскадрона и пулеметной команды. Дисциплина в батальоне была железная. Повышенное внимание к боевой единице прослеживается в каждом рассекреченном документе.



Кроме охраны бойцы ОСНАЗа занимались борьбой с бандитизмом, подавляли мятежи и участвовали в боях на фронте с поляками и войсками Деникина. Многие - кавалеры ордена Красного Знамени. Некоторые были награждены дважды и трижды.

«В 20-х годах участвовали в подавлениях на Дону мятежей. Участвовали в боевых действиях с басмачами. На Тамбовщине противодействовали бандам Антонова. Действовали в виде спецназа, хотя как такового спецназа не было», - рассказал публицист Александр Широкорад.

Со временем батальон разросся до размеров полка. Туда же включили Автомобильную роту. Изменились методики подготовки. Один осназовец стоил троих противников в рукопашной схватке.

«Красноармейцы были без оружия, набили морду. Одному только порвали гимнастерку», - отметил историк спецслужб Владимир Макаров.

При этом ОСНАЗу, как и всей стране в те годы, не хватало самого необходимого. Не было мебели в штабе и одеял в казармах. Бойцы в буквальном смысле слова несли службу полуголодными. Рассекреченные документы смогли развенчать миф об усиленных пайках.

Огромную роль командиры уделяли интеллектуальной подготовке.

«Пригласительные билеты. Они устраивали соревнования. Люди жили полноценной жизнью, устраивали соревнования, рисовали, читали лекции. Приглашали специалистов», - описал быт осназовцев историк спецслужб Владимир Макаров.

В 1924 году полк становится дивизией особого назначения имени Дзержинского. Она и сейчас так называется и находится в составе войск Росгвардии.