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Гибкая тактика: десантники взяли в кольцо лагерь «противника» в Псковской области

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
18:15 01.04.2021
Акцент делался как на общее взаимодействие штурмовых отрядов, так и на изобретательность командиров при принятии решений, исходя из складывающейся обстановки.
Гибкая тактика: десантники взяли в кольцо лагерь «противника» в Псковской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Псковской области боевые навыки продемонстрировали полторы тысячи десантников. Масштабные маневры прошли на полигоне Струги Красные. Гибкая тактика действий в наступлении позволила взять «в клещи» условных боевиков.

С высоты в 30 метров десантно-штурмовые группы по тросам спустились на землю. Задача десантников - захватить лагерь противника, однако гостям с неба здесь не рады - их встретили плотным огнем.

В поддержку наступления выдвинулись основные силы десантно-штурмового полка. Колонна бронетехники совершила марш-бросок протяженностью в 150 км. Техника вышла на рубеж прикрытия, десантники наступили сразу с нескольких сторон и взяли лагерь противника в кольцо.

Командиры десантно-штурмовых групп получали указания напрямую от штаба руководства учениями, но каждый из них должен уметь принимать решения и самостоятельно - в зависимости от обстановки.

«За эти учения отработали порядок взаимодействия в автоматизированном режиме передачи данных со средств разведки на средства поражения и сократили тем самым цикл нанесения огневого поражения противнику в десятки раз», - рассказал командир 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин.

Эти тактические учения гвардейского десантно-штурмового полка - словно экзамен по итогам всей подготовки за год, и десантники его выдержали. Объекты противника успешно захвачены и теперь десантники выдвигаются в рейд в тылу противника.

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