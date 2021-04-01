Пламя в несколько этажей: в Бронницах загорелся завод по производству детских площадок

Крупный пожар тушат в подмосковных Бронницах. В городе загорелось здание, в котором находится завод по производству детских площадок.

Огонь занял площадь в 1 500 квадратных метров. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что пламя прошло несколько этажей и вырвалось на крышу. На месте происшествия по адресу Комсомольский переулок, 52 работают спасатели.

Как сообщили в МЧС, около часа назад пожар на заводе удалось локализовать. Пострадавших при возгорании нет, дальнейшая работа спасателей продолжается.