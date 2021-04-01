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Подводная дуэль на Балтике: две подлодки-«Варшавянки» отработали бой друг с другом

Тимур Шерзад
17:47 01.04.2021
Стартовые условия изначально были заданы так, чтобы оба экипажа имели примерно одинаковые шансы на победу в условном бою.
Подводная дуэль на Балтике: две подлодки-«Варшавянки» отработали бой друг с другом
© Фото: Минобороны России
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Экипажи двух дизель-электрических подлодок проекта 636.3 - «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» - провели учения близ берегов Калининградской области. 

Субмарины отрабатывали подводные атаки и контратаки при помощи торпед и гидроакустических средств. Подлодка «Петропавловск-Камчатский» обнаружила «Волхов» и условно атаковала ее торпедой, после чего тут же сманеврировала, чтобы самой не попасть под ответный удар. На «Волхове» вовремя заметили пуск, уклонились и выполнили ответную атаку. 

При этом стартовые условия изначально были заданы так, чтобы оба экипажа имели примерно одинаковые шансы на победу в условном бою. На данный момент есть предварительные данные по итогам учений - и, согласно им, с задачами справились оба экипажа. 

Серия подлодок 636.3 - глубокая модификация прежних «Варшавянок», и значительно отличается от них по «начинке» и боевым возможностям. У лодок данного проекта обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение.

Подводные проекта 636.3, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности.

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