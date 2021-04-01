«Моя политика остается прежней»: Медведчук заявил, что продолжит борьбу за справедливость на Украине

Украинский политический и общественный деятель Виктор Медведчук заявил, что продолжает четко придерживаться избранной политики своей партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», несмотря ни на какие действия украинской власти в свою сторону. А действия, по его словам, зачастую оказываются весьма значимыми и заметными.

«Моя политика остается прежней, как продолжается прежней и политика власти, которую возглавляет господин Зеленский. Я могу сказать, да, действительно, в 11 регионах Украины два дня тому назад были проведены 20 обысков. Они проводились не просто у членов общественного движения “Украинский выбор”, а у членов на сегодняшний день партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”», - рассказал политик.

Мотивом к подобным действиям Медведчук назвал возбужденное еще в 2014 году необоснованное уголовное дело. К тому же он упомянул, что это не первая подобная ситуация, ранее «репрессии» уже случались в феврале.

«Это для того, чтобы запугать партию, чтобы закрыть рот. С этой целью в том числе и были закрыты телевизионные каналы. Поэтому эта политика власти продолжается, но продолжается и наша борьба. С этой властью, а особенно - с ее действиями, направленными на то, что происходит в стране», - заявил политик.

Медведчук заявил, что на Украине происходит катастрофа практически во всех сферах жизни общества, которые власть страны должна защищать, отстаивая интересы граждан.