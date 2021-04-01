Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Моя политика остается прежней»: Медведчук заявил, что продолжит борьбу за справедливость на Украине

Егор Левин
16:55 01.04.2021
Политик заявил, что не изменит свой политический курс, несмотря на «репрессии» со стороны правительства Зеленского.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Украинский политический и общественный деятель Виктор Медведчук заявил, что продолжает четко придерживаться избранной политики своей партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», несмотря ни на какие действия украинской власти в свою сторону. А действия, по его словам, зачастую оказываются весьма значимыми и заметными.

«Моя политика остается прежней, как продолжается прежней и политика власти, которую возглавляет господин Зеленский. Я могу сказать, да, действительно, в 11 регионах Украины два дня тому назад были проведены 20 обысков. Они проводились не просто у членов общественного движения “Украинский выбор”, а у членов на сегодняшний день партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”», - рассказал политик.

Мотивом к подобным действиям Медведчук назвал возбужденное еще в 2014 году необоснованное уголовное дело. К тому же он упомянул, что это не первая подобная ситуация, ранее «репрессии» уже случались в феврале.

«Это для того, чтобы запугать партию, чтобы закрыть рот. С этой целью в том числе и были закрыты телевизионные каналы. Поэтому эта политика власти продолжается, но продолжается и наша борьба. С этой властью, а особенно - с ее действиями, направленными на то, что происходит в стране», - заявил политик.

Медведчук заявил, что на Украине происходит катастрофа практически во всех сферах жизни общества, которые власть страны должна защищать, отстаивая интересы граждан.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.