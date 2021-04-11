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В Киргизии начался референдум о внесении поправок в конституцию

Анна Назайкина
06:38 11.04.2021
Голосование признают состоявшимся, если в нем примут участие более 30% из 3,6 миллионов внесенных в списки избирателей.
В Киргизии начался референдум о внесении поправок в конституцию
© Фото: Табылды Кадырбеков РИА Новости
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Референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти начался сегодня, 11 апреля, в Киргизии. 2 483 избирательных участка будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени, еще 48 откроются за пределами страны в 28 государствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Как уточняется, на участках будут установлены электронные избирательные урны и устройства считывания биометрических данных для предотвращения фальсификации результатов голосования.

«С их помощью удается соблюдать принцип "один избиратель - один голос"», - заявила председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, голосование признают состоявшимся, если в нем примут участие более 30% из 3,6 миллионов заявленных избирателей. Глава ЦИК предполагает, что в сегодняшнем голосовании примут участие более 40% избирателей.

«На местные выборы традиционно явка всегда была ниже. Предыдущие местные выборы были в 2016 году, явка составила 42%, те выборы тоже были сопряжены с референдумом. Мы думаем, что явка будет несколько выше 40%», - заявила она.

Напомним, что в ходе январского референдума активность избирателей была менее 40%.

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