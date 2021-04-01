Тысячи миль за кормой: фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Атлантику

Фрегат «Адмирал Касатонов» завершает своей первый дальний поход в Средиземном море и вышел в Атлантический океан, сообщает пресс-служба Северного флота.

Он прошел Гибралтарским проливом в западном направлении в сопровождении спасательного буксира «Николай Чикер» и среднего морского танкера «Вязьма».

Ранее экипаж корабля отработал противолодочные задачи с применением вертолета Ка-27ПЛ и пополнил запасы топлива от танкера.

«Адмирал Касатонов» вышел из Североморска 30 декабря прошлого года. Фрегат преодолел около 17 000 морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. «Адмирал Касатонов» был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.