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Горячая линия: как российские миротворцы оказывают гуманитарную помощь в Нагорном Карабахе

Алексей Курильченко
Владислав Кустов
03:00 01.04.2021
В пункт приема жителей поступило более трех тысяч просьб о помощи.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Работа российских миротворцев в Нагорном Карабахе, это не только дежурства на постах и разминирования. Военнослужащие еще и оказывают гуманитарную помощь населению. Семьи Степанакерта обращаются к миротворцам через специально организованную горячую линию. В машине все необходимое: аптечки, раскладушки, одеяла, продуктовые наборы.

Пока одни военнослужащие работают в полях, в пункте приема жителей Нагорного Карабаха формируют список адресов куда нужно доставить  помощь. Телефон не смолкает ни на минуту, в день по несколько десятков обращений.

«Это вопросы по поиску пропавших без вести, вопросы по оказанию помощи в том числе гуманитарной, оказанию помощи в трудоустройстве», отметил начальник центра гуманитарного реагирования Игорь Сиваков.

В семье Эллады Алавердян пятеро детей, мужчины чудом не погибли в конфликте. Сейчас муж и свекр работают по двенадцать часов, чтобы как-то прокормить девочек. В Степанакерте с работой сложно и платят мало.

«Мы и дом не можем быстро получить. Я двадцать третьим номером в очереди. Когда война уже началась, беженцам сначала обеспечивают. Потом нам дадут», - рассказывает Эллада.

Пенсионерка Мария Арзуманян живет одна в бывшем доме офицеров еще советских времен. На плите у нее никогда не остывает чайник. Говорит, в любую минуту могут зайти соседи на чай. Она вспоминает, как первые дни конфликта прожила в подвале, в Степанакерте.

«Только легла в постель, слышу гром! Еще пять минут, второй! Тогда я уже испугалась, вышла во двор. Во дворе никого. Все боятся. Уже все знали, что война началась», - рассказала Мария.

После визита к Марии Арзуманян миротворцы отправляются снова загружать машину продовольствием. Центр гуманитарного реагирования с начала миротворческой операции получил более трех с половиной тысяч обращений от нуждающихся жителей Нагорного Карабаха.

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