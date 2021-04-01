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Российско-белорусские танкисты и мотострелки разгромили «противника» в активной обороне под Нижним Новгородом

Тимур Шерзад
16:27 01.04.2021
Ослабив неприятеля, военнослужащие предприняли контратаку, нанеся удар по уже отступающим «врагам».
Российско-белорусские танкисты и мотострелки разгромили «противника» в активной обороне под Нижним Новгородом
© Фото: Минобороны России
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На полигоне Мулино под Нижним Новгородом танкисты Западного военного округа и военнослужащие Белоруссии отработали совместные действия в  активной обороне при наступлении условного противника. 

При отражении удара «неприятеля» применялся разведывательный комплекс «Аистенок» и беспилотники «Орлан-10», которые позволили вести точный огонь минометным батареям, подавившим «вражескую» артиллерию.

Танкисты и мотострелки, в свою очередь, утопили условного противника в огне, используя вооружение танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Они делали это, находясь в практически непрерывном движении, чтобы менять огневые позиции. Огневое воздействие оказывалось на расстоянии от восьмиста до двух тысяч метров.

В активной обороне было уничтожено около 40 процентов целей - как техники, так и живой силы условного противника. Ослабив неприятеля, военнослужащие предприняли контратаку, нанеся удар по уже отступающим «врагам».

Всего к учениям привлечено более полутысячи человек и ста пятидесяти единиц вооружения и техники. Сами учения выполнили роль второго этапа подготовки к предстоящему стратегическим командно-штабным учениям «Запад-2021».

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