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«Это путь в никуда»: Медведчук оценил возможность вооруженного захвата Донбасса украинской властью

Егор Левин
15:28 01.04.2021
Политик призвал стороны двигаться мирным путем, путем диалога и договоренностей, решая все необходимые правовые аспекты, в том числе особого статуса субъекта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В своем интервью «Звезде» украинский политик и общественный деятель, лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук высказал свое мнение о том, что могут повлечь за собой агрессивные действия властей Украины в Донбассе. По его словам, они могут стать для них катастрофичными и непоправимыми.

«Я бы в кошмарном сне не хотел бы рассматривать попытку захвата Донбасса. Я думаю, что это чистой воды самоубийство, если кто-то предпримет такие шаги с позиции власти, потому что это бесперспективно и это может повлечь и жертвы, и уничтожение инфраструктуры, и, самое главное, потерю Донбасса для Украины», - заявил Медведчук.

Единственным верным, согласно его позиции, методом решения проблемы является выполнение Минских соглашений. Политик напомнил, что именно они признаны во всем мире главным путем для этого и способом возврата Донбасса Украине.

«А пути применения силы, пути вооруженного захвата, пути применения Вооруженных сил - это путь, который ведет в никуда. Это будет преступно по отношению к украинскому народу и гражданам Украины, живущим как с одной, так и с другой стороны линии соприкосновения», - сказал лидер партии.

Медведчук призвал стороны двигаться мирным путем, путем диалога и договоренностей, решая все необходимые правовые аспекты, в том числе особого статуса субъекта.

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