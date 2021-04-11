В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам

В странах Евразийского экономического союза могут ввести новые требования к сигаретам. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, по новым правилам эти табачные изделия должны быть самозатухающими.

«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах», - отметили в министерстве.

В настоящее время Минздрав РФ направил на согласование в федеральные органы проект распоряжения. В МЧС добавили, что поддерживают все инициативы, которые направлены на снижение рисков жизни и здоровью россиян.