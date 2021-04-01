В стране и мире «Подранки войны все мы»: какими Алексей Леонов запомнил главных кандидатов на первый полет в космос Егор Левин Все они были словно заточены под один калибр, словно не командование, а само время выбрало этих молодых людей, чтобы они стали первыми покорителями космоса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Летом 1960 года была сформирована группа из шести космонавтов, каждый из которых мог стать первым, кто отправится в космос, в истории человечества. В нее вошли Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Анатолий Карташов и Валентин Варламов (последних позже заменили Григорием Нелюбовым и Валерием Быковским). С декабря 1960 по январь 1961 года группа готовилась к первому полету в космос в городе Жуковском. Как известно, по итогам экзаменов, приемная комиссия выбрала Гагарина и Титова в качестве первого космонавта и его дублера соответственно. Ранние группы отобранных были более многочисленны. Но неизменно все, включенные в них на разных этапах, отличались удивительно схожими судьбами - они были словно заточены под один калибр, складывалось ощущение, что не командование, а само время выбрало этих молодых людей, которые должны были стать первыми покорителями космоса. Летчик-космонавт и участник одного из ранних отрядов Алексей Леонов, позже ставший первым человеком, вышедшим в открытый космос, вспоминал впоследствии, почему все они казались такими одинаковыми. «Можно сказать точно, что время выбрало нас. Вот это поколение мальчишек - подранки войны все мы. Все - подранки войны. Пережили голод, работать начали рано, каждый из нас зарабатывал, как только мог, где только мог. Все, как один», - говорил о том времени легендарный космонавт. © РИА Новости Официально госкомиссия сделала свой выбор за сутки до старта космического корабля, но фактически выбор был сделан еще за месяц до полета - в заявке на попытку установления всесоюзного рекорда по продолжительности полета и максимально поднятому в космос грузу Юрий Гагарин был указан уже 10 марта 1961 года. Впрочем, документ лишь подтверждал единодушный выбор всех кандидатов первого отряда. По словам Леонова, один из инструкторов, готовивших группу, опрашивал ее участников о том, кто из них, по их мнению, должен оставить свой след в истории. В 2021 году мир будет отмечать 60-летие знаменательного первого полета человека в космос. Авторы программы «Легенды космоса» на телеканале «Звезда» отыскали уникальные фото-видеоархивы с Юрием Гагариным. Почему старт корабля «Восток» был отложен на два дня? Как Леонид Брежнев фактически спас его от скандала на Пленуме ЦК ВЛКСМ в 1965 году? И как первый космонавт планеты пытался спасти терпящий бедствие на орбите космический корабль? Смотрите 1 апреля в 19:40 на телеканале «Звезда». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика