«Подранки войны все мы»: какими Алексей Леонов запомнил главных кандидатов на первый полет в космос
Летом 1960 года была сформирована группа из шести космонавтов, каждый из которых мог стать первым, кто отправится в космос, в истории человечества. В нее вошли Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Анатолий Карташов и Валентин Варламов (последних позже заменили Григорием Нелюбовым и Валерием Быковским). С декабря 1960 по январь 1961 года группа готовилась к первому полету в космос в городе Жуковском. Как известно, по итогам экзаменов, приемная комиссия выбрала Гагарина и Титова в качестве первого космонавта и его дублера соответственно.
Ранние группы отобранных были более многочисленны. Но неизменно все, включенные в них на разных этапах, отличались удивительно схожими судьбами - они были словно заточены под один калибр, складывалось ощущение, что не командование, а само время выбрало этих молодых людей, которые должны были стать первыми покорителями космоса. Летчик-космонавт и участник одного из ранних отрядов Алексей Леонов, позже ставший первым человеком, вышедшим в открытый космос, вспоминал впоследствии, почему все они казались такими одинаковыми.
«Можно сказать точно, что время выбрало нас. Вот это поколение мальчишек - подранки войны все мы. Все - подранки войны. Пережили голод, работать начали рано, каждый из нас зарабатывал, как только мог, где только мог. Все, как один», - говорил о том времени легендарный космонавт.