Членам Общественного совета при МО показали новейшие разработки в ЦНИИИ инженерных войск
С новейшими разработками Испытательного института инженерных войск имени Карбышева ознакомили членов Общественного совета при Минобороны.
Участникам встречи также показали современные образцы инженерной и саперной техники, маскировочные костюмы. Познакомились члены Общественного совета и с воспитанниками созданного при институте военно-инженерного кадетского класса.
Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева был образован больше века назад. Там работают десятки докторов и кандидатов наук.
За последние десять лет при непосредственном участии института на вооружение и снабжение войск принято более 150 новейших средств инженерного вооружения, не уступающих, а во многом и превосходящих лучшие зарубежные образцы.