Армия Членам Общественного совета при МО показали новейшие разработки в ЦНИИИ инженерных войск Андрей Аркадьев «Общественники» интересовались условиями жизни и службы военнослужащих, ознакомились с выставкой перспективных средств инженерного вооружения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: С новейшими разработками Испытательного института инженерных войск имени Карбышева ознакомили членов Общественного совета при Минобороны. Участникам встречи также показали современные образцы инженерной и саперной техники, маскировочные костюмы. Познакомились члены Общественного совета и с воспитанниками созданного при институте военно-инженерного кадетского класса. Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева был образован больше века назад. Там работают десятки докторов и кандидатов наук. За последние десять лет при непосредственном участии института на вооружение и снабжение войск принято более 150 новейших средств инженерного вооружения, не уступающих, а во многом и превосходящих лучшие зарубежные образцы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика