Агрессивный осьминог вцепился в шею отдыхающему на побережье Австралии: видео
Перед тем как ужалить мужчину, моллюск пытался накинуться на него у берега.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На побережье залива Географ в Австралии огромный осьминог пытался наброситься на мужчину на суше, а после ужалил его в воде.
На кадрах видно, что моллюск спокойно «сидит» на берегу залива, однако внезапно кидается на отдыхающего, снимающего его. Из-за неудавшейся попытки нападения осьминог вытянулся щупальцами по дну.
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