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Агрессивный осьминог вцепился в шею отдыхающему на побережье Австралии: видео

Светлана Головина
14:26 01.04.2021
Перед тем как ужалить мужчину, моллюск пытался накинуться на него у берега.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На побережье залива Географ в Австралии огромный осьминог пытался наброситься на мужчину на суше, а после ужалил его в воде.  

На кадрах видно, что моллюск спокойно «сидит» на берегу залива, однако внезапно кидается на отдыхающего, снимающего его. Из-за неудавшейся попытки нападения осьминог вытянулся щупальцами по дну.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Спустя несколько минут мужчина решил искупаться и в воде внезапно почувствовал жжение на руке, а затем еще более сильное на шее и верхней части спины. Выйдя на сушу, он обнаружил красные пульсирующие воспаления. Притупить боль от ожогов удалось при помощи колы, пишет Reuters.

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