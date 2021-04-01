Агрессивный осьминог вцепился в шею отдыхающему на побережье Австралии: видео

На побережье залива Географ в Австралии огромный осьминог пытался наброситься на мужчину на суше, а после ужалил его в воде.

На кадрах видно, что моллюск спокойно «сидит» на берегу залива, однако внезапно кидается на отдыхающего, снимающего его. Из-за неудавшейся попытки нападения осьминог вытянулся щупальцами по дну.