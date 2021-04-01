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Обезвредить боеприпасы: саперы ЮВО чистят от взрывоопасных предметов сельскохозяйственные земли Чечни

Тимур Шерзад
14:38 01.04.2021
Помимо людей и техники, к разминированию привлечены расчеты минно-разыскных собак.
Обезвредить боеприпасы: саперы ЮВО чистят от взрывоопасных предметов сельскохозяйственные земли Чечни
© Фото: Минобороны России
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Саперы Южного военного округа чистят от взрывоопасных предметов сельскохозяйственные и лесные земли Чечни. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

Предстоит очистить от мин, снарядов, гранат и других боеприпасов более чем 300 гектаров земли в Ачхой-Мартановском районе и одноименном лесничестве.

Военные инженеры используют защитные костюмы сапера ОВР-2 «Сокол». Им помогают инженерные машины разграждения ИМР-2, а также искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун». Помимо людей и техники, к разминированию привлечены расчеты минно-разыскных собак.

Сами работы по очистке от взрывоопасных предметов в Чечне и Ингушетии ведутся инженерами ЮВО с мая 2021 года. За это время обследовано 23 тысячи гектаров. 


 

  

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