Обезвредить боеприпасы: саперы ЮВО чистят от взрывоопасных предметов сельскохозяйственные земли Чечни

Саперы Южного военного округа чистят от взрывоопасных предметов сельскохозяйственные и лесные земли Чечни. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Предстоит очистить от мин, снарядов, гранат и других боеприпасов более чем 300 гектаров земли в Ачхой-Мартановском районе и одноименном лесничестве.

Военные инженеры используют защитные костюмы сапера ОВР-2 «Сокол». Им помогают инженерные машины разграждения ИМР-2, а также искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун». Помимо людей и техники, к разминированию привлечены расчеты минно-разыскных собак.

Сами работы по очистке от взрывоопасных предметов в Чечне и Ингушетии ведутся инженерами ЮВО с мая 2021 года. За это время обследовано 23 тысячи гектаров.



