«Весна-красна»: на следующей неделе в Россию придет аномальное потепление

В ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы. Причин этому несколько: влияние мощных антициклонов, быстрый сход снега и потоки воздуха с юга.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в начале недели температура будет выше нормы на 2-3 градуса, к четвергу - на 8.

«Важно отметить, что антициклоны протянулись с запад на восток и между двумя барическими образованиями, которые называются антициклонами. Один расположен далеко на западе, отрог Азорского антициклона, другой антициклон находится на востоке Азиатской части страны», - сказал он РИА Новости.

Также Вильфанд добавил, что за апрель, как правило, температура увеличивается примерно на 10 градусов.

«Температура в апреле климатически растет, поэтому редко бывает, чтобы положительные отклонения были такими большими», - уточнил он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, начало второй декады апреля в этом году очень необычно.