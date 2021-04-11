В Китае рассказали о «вызывающих шок» традициях русской кухни

Пользователь китайского портала Sina рассказал, какие кулинарные предпочтения русских могут вызвать шок у иностранцев. Особое внимание он уделил мясу, которое, по его мнению, в России гораздо популярнее, чем в Поднебесной.

По словам пользователя Сети, прочитав рецепты, можно понять, почему русских называют «воинственным народом». Так, способ приготовления шашлыка, отметил он, «может вызвать шок», из-за измеряемого килограммами веса мяса и стальных шампуров, на которых оно запекается для жирности и сочности. Русский шашлык совсем не похож на китайские шашлычки на шпажках, отметил автор публикации.

Удивительной китаец посчитал и любовь русских к салу.

«Когда мы смотрим на такую жирную свинину, у нас ком в горле встает, а для русских это прекрасное лакомство», - написал он.

Кроме того, пользователь упомянул об употреблении оленины жителями Крайнего Севера.

Ранее китайские блогер назвал лучшие блюда русской кухни.