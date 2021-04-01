Собянин открыл новые станции на Большой кольцевой линии московского метро
По словам мэра города, на этих станциях ежедневно будут перемещаться порядка сорока тысяч пассажиров метро.
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые станции Большой кольцевой линии московского метро – «Народное Ополчение» и «Мневники».
Теперь в составе линии всего 12 станций, а в планах - достроить еще 19. По словам Собянина, на этих станциях ежедневно будут перемещаться порядка 40 тысяч пассажиров метро, а в перспективе - около 90 тысяч. Новые маршруты позволят на 30-40 минут сократить время поездки для жителей Москвы, проживающих в этом районе.