В стране и мире Собянин открыл новые станции на Большой кольцевой линии московского метро Алена Миронова По словам мэра города, на этих станциях ежедневно будут перемещаться порядка сорока тысяч пассажиров метро. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые станции Большой кольцевой линии московского метро – «Народное Ополчение» и «Мневники». Теперь в составе линии всего 12 станций, а в планах - достроить еще 19. По словам Собянина, на этих станциях ежедневно будут перемещаться порядка 40 тысяч пассажиров метро, а в перспективе - около 90 тысяч. Новые маршруты позволят на 30-40 минут сократить время поездки для жителей Москвы, проживающих в этом районе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика