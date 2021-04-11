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Смерчи, наводнения и засуха: климатологи рассказали о будущем России

Анна Касаткина
02:58 11.04.2021
Глобальное потепление сделает погоду на планете непредсказуемой, уверены специалисты.
Смерчи, наводнения и засуха: климатологи рассказали о будущем России
© Фото: pixabay
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Шквалы, смерчи, наводнения, сильные морозы и метели, а также засуха и жара придут в последующие годы на территорию России из-за глобального изменения климата. Об этом рассказали климатологи Константин Грибанов и Екатерина Пестрякова.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории физики климата и окружающей среды УрФУ Константина Грибанова, экстремальные погодные явления учащаются из-за глобального потепления и накопления парниковых газов в атмосфере.

«Вы поставили кастрюлю на огонь. Наша планета - это кастрюля, а атмосфера, в которой мы живем, это вода, которая булькает. Если вы прибавите огонь, бурление усилится, усилится хаос, который наступит в этой бурлящей жидкости», - привел аналогию специалист.

С Грибановым согласилась преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

«На фоне изменений климата учащаются опасные погодные явления: шквалы, смерчи, паводки, сильные морозы, метели», - сказала она URA.RU.

Пестрякова отметила, что такие перемены, в частности, связаны с уменьшением количества лесов и увеличением распаханности и опустынивания поверхности планеты.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что количество опасных погодных явлений в России возрастет к середине 21 века. Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд в то же время отметил, что к подобным переменам можно и нужно адаптироваться.

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