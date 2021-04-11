Пассажирский самолет срочно возвращается в аэропорт Сочи
После взлета экипаж сообщил о разгерметизации кабины.
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Командир экипажа пассажирского самолета, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, запросил разрешение на срочный возврат в аэропорт вылета. Возможной причиной нештатной ситуации на борту могла стать разгерметизация кабины.
«После взлета по маршруту Сочи - Пулково экипаж сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи», - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи.
На борту воздушного судна находятся 190 пассажиров.