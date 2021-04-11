В стране и мире Пассажирский самолет срочно возвращается в аэропорт Сочи Ян Брацкий После взлета экипаж сообщил о разгерметизации кабины. © Фото: pixabay Читайте нас на: Командир экипажа пассажирского самолета, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, запросил разрешение на срочный возврат в аэропорт вылета. Возможной причиной нештатной ситуации на борту могла стать разгерметизация кабины. «После взлета по маршруту Сочи - Пулково экипаж сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи», - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сочи. На борту воздушного судна находятся 190 пассажиров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика