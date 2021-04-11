Сотрудники МЧС эвакуируют домашних животных из затопленной башкирской деревни: видео

В подтопленной талыми водами деревне Азнаево в Башкирии спасатели проводят эвакуацию домашних животных - коз и овец. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по региону.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что спасатели вызволяют зверей из затопленных построек и затем перевозят их в безопасное место на резиновых лодках.

В МЧС также сообщили, что из населенного пункта были эвакуированы 11 местных жителей. В настоящий момент сотрудники экстренной службы совершают дворовые обходы и оповещают население о состоянии подтопления. Отмечается, что в ночь на понедельник уровень реки Уяза может подняться еще на несколько сантиметров.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в воскресенье, 11 апреля, из-за таяния снега и льда поднялся уровень реки Уяза и талыми водами было затоплено 78 придомовых территорий села Азнаево Бижбулякского района Башкирии.